Die Militärgeschichte auf der Haid begann im Jahr 1938, als die Nationalsozialisten dort die Munitionsanstalt (Muna) Haid errichteten. Im Zweiten Weltkrieg gab es auf dem Gelände ein Lager für Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene. In den Jahren nach dem Krieg waren dort erst eine Lungenheilanstalt, später ein Flüchtlingslager untergebracht. Im Jahr 1958 richtete die Bundeswehr auf der Haid einen neuen Standort ein, der am 22. März 1993 aufgelöst wurde

Der ehemalige Eingang zum Gelände der Eberhard-Finckh-Kaserne auf der Haid. Foto: Joachim Lenk Der ehemalige Eingang zum Gelände der Eberhard-Finckh-Kaserne auf der Haid. Foto: Joachim Lenk

