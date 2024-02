Männliche Mufflons tragen imposante Hörner, die Schnecken genannt werden. Die Widder gelten deswegen auch attraktive Trophäe für Jäger. Der Forst- und Landwirtschaft im Kreis Reutlingen bereiten die Tiere Sorgen. Foto: Michael Matthey/dpa Männliche Mufflons tragen imposante Hörner, die Schnecken genannt werden. Die Widder gelten deswegen auch attraktive Trophäe für Jäger. Der Forst- und Landwirtschaft im Kreis Reutlingen bereiten die Tiere Sorgen. Foto: Michael Matthey/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.