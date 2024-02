Es gibt kaum einen Himmelskörper, der die Menschen so sehr beschäftigt, wie der Mond. Ihm werden alle möglichen Einflüsse auf unser Leben zugesprochen: Schlaf, körperliche und seelische Gesundheit oder gute Ernten. Was ist dran? Der GEA hat einen Demeter-Landwirt von der Alb und einen Tübinger Astronomen befragt

Der Vollmond und seinen Einfluss auf die Menschen: Seit Urzeiten wird darüber diskutiert. Foto: Patrick Pleul/dpa/dpa Der Vollmond und seinen Einfluss auf die Menschen: Seit Urzeiten wird darüber diskutiert. Foto: Patrick Pleul/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.