Am 14. April entscheiden die Pfronstetter Bürger darüber, ob sie Windräder auf gemeindeeigenen Flächen wollen. Der Gemeinderat hat dies per Ratsentscheid auf den Weg gebracht.

Im Mai 2023 wies der Gemeinderat Pfronstetten Vorranggebiete für Windkraftanlagen aus. Nun soll ein Bürgerentscheid klären, ob diese auf gemeindeeigenen Grundstücken gebaut werden. Foto: Maria Bloching Im Mai 2023 wies der Gemeinderat Pfronstetten Vorranggebiete für Windkraftanlagen aus. Nun soll ein Bürgerentscheid klären, ob diese auf gemeindeeigenen Grundstücken gebaut werden. Foto: Maria Bloching

