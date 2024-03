Unter dem Dach des SVE Bleichstetten organisiert Elke Ross Veranstaltungen in der leer stehenden Vereinsgaststätte, das Konzept kommt an: Mehr als 100 Zuhörer besuchten das Konzert des Frauen-Quintetts Les Roulettes.

Kultur in der sonst leerstehenden Waldgaststätte: Die Frauen-Band Les Roulettes begeisterte das Publikum. Foto: Kirsten Oechsner Kultur in der sonst leerstehenden Waldgaststätte: Die Frauen-Band Les Roulettes begeisterte das Publikum. Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.