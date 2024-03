Vor Ende September 2026 wird die Stadt keine Verfahren für neue Solarparks in Trochtelfingen starten. Zwar wollen Investoren schon jetzt bauen, der Gemeinderat will vorerst neben den bereits auf den Weg gebrachten Freiflächenphotovoltaikanlagen keine weiteren entstehen lassen und zeigt den Projektierern zum jetzigen Zeitpunkt die rote Karte.

Auf Gemeindegebiet entstehen zwei Solarparks. Das ist beschlossen. Außer den beiden Freiflächenphotovoltaikanlagen in Steinhilben und auf der Haid soll es vorerst in Trochtelfingen keine weiteren geben. Foto: Cordula Fischer

