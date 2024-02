Es ist ein seltenes Schauspiel, inszeniert von der Natur: Hunderttausende Bergfinken aus Nordeuropa sind einige Wochen zu Gast auf der Alb. In den Buchenwäldern finden sie reichlich Nahrung. Wenn sie abends zu ihren Schlaf-plätzen in einem Fichtenwald zurückkehren, sind sie nicht allein. Ornithologen und Fotografen aus ganz Süddeutschland pilgern nach Schelklingen-Justingen, um die Vögel bei ihrem faszinierenden Schlafengeh-Ritual zu beobachten.

