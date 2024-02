Aktuell Auflösung

Vermögen von Sonnenbühler Verein für Kinder in Uganda

Den Verein Amigos de Monte Trigo / Cabo Verde in Sonnenbühl gibt es nicht mehr. Am 20. Dezember wurde er nach einjähriger Frist aus dem Vereinsregister gelöscht. Das Vereinsvermögen in Höhe von 17.620,05 Euro erfüllt weiter einen guten Zweck: Uta und Martin Rohrberg haben die Summe an den Verein Zinunula weitergegeben, der in Uganda Bau und Betrieb einer inklusiven Schule unterstützt.