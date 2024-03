Früher gehörten die bunten Hühnertiere zum Landschaftsbild einfach dazu. Doch die Zahl der Fasane hat sich im Land dramatisch verringert. Laut Wildtierbericht in den letzten 50 Jahren um 98 Prozent. Warum das so ist.

Ein Fasan geht über einen Acker. Die Zahl der Hühnervögel hat im Landkreis Reutlingen dramatisch abgenommen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/dpa Ein Fasan geht über einen Acker. Die Zahl der Hühnervögel hat im Landkreis Reutlingen dramatisch abgenommen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/dpa

