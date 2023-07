Tag der offenen Tür an der Werdenbergschule in Trochtelfingen lockt viele neugierige Besucher an.

Den Scheck in Höhe von 3.333,33 Euro, die bei einem Spendenlauf zusammengekommen waren, nahm Simone Werner vom Projekt »Ab in die Pause« beim Tag der offenen Tür an der Trochtelfinger Werdenbergschule gern von Schulleiter Andree Fees entgegen. FOTOS: LEISTER Den Scheck in Höhe von 3.333,33 Euro, die bei einem Spendenlauf zusammengekommen waren, nahm Simone Werner vom Projekt »Ab in die Pause« beim Tag der offenen Tür an der Trochtelfinger Werdenbergschule gern von Schulleiter Andree Fees entgegen. FOTOS: LEISTER

