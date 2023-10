Sigmar Störk, (WFV, von links) und Josef Haug (WFV-Bezirk Alb) überreichten Plaketten, einen Gutschein über 500 Euro sowie Fußbälle für den Jugendbereich an den TSV-Vorsitzenden Bernd Schmid und Michael Eberle. FOTO: LEIPPERT Sigmar Störk, (WFV, von links) und Josef Haug (WFV-Bezirk Alb) überreichten Plaketten, einen Gutschein über 500 Euro sowie Fußbälle für den Jugendbereich an den TSV-Vorsitzenden Bernd Schmid und Michael Eberle. FOTO: LEIPPERT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.