Radfahren, wo früher die Panzer rollten: Der ehemalige Truppenübungsplatz Münsingen wurde nach Abzug der Bundeswehr im Jahr 2005 für Besucher geöffnet. Heute ist das unbesiedelte Gelände komplett autofrei und Herzstück des Biosphärengebiets Schwäbische Alb. Wer mehr über die Geschichte des Schießplatzes und drum herum wissen will, sollte mit Joachim Lenk auf Tour gehen: Der Reserveoffizier bietet militärhistorische Touren mit dem E-Bike an.

Am Rande und im Herzen des ehemaligen Truppenübungsplatzes gibt es viel zu sehen und zu erzählen. Joachim Lenk (rotes T-Shirt) führt die Teilnehmer unter anderem zum Sternenbergturm bei Böttingen und zu Hans-Gerhard Fink, der seinen schwäbischen Whisky im ehemaligen Munitionsdepot Ingstetten in edlen Fässern reifen lässt. FOTOS: FINK

