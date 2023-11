Der Ortsteil Haid verfügt noch nicht über eine durchgängige Abwasserversorgung. Für einige Haushalte bedeutet dies, Abwasser sammeln und wegfahren. Der Wunsch nach einem Druckentwässerungssystem werde immer dringlicher, legte Bauamtsleiterin Beate Ernst den Gemeinderäten in der Sitzung am Dienstag nahe.

Variante 3 als bevorzugte Lösung der Wasserversorgung auf der Haid Foto: Stadt Trochtelfingen Variante 3 als bevorzugte Lösung der Wasserversorgung auf der Haid Foto: Stadt Trochtelfingen

