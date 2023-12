Trochtelfingen bekommt Geld für bis zu 1000 neue Glasfaseranschlüsse

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Die BLS Sigmaringen mbH & Co. KG erhält vom Land Banden-Württemberg weitere gut 2,5 Millionen Euro für den kommunalen Breitbandausbau. Das teilt das Ministerium für Inneres und Digitalisierung mit.

Das Fördergeld ist für die Digitalisierung in Trochtelfingen bestimmt, heißt es dazu ergänzend aus dem Landratsamt. Damit können bis zu 1.000 Glasfaseranschlüsse geschaffen werden.

»Ohne erhebliche finanzielle Unterstützung würde der Breitbandausbau gerade in den ländlichen Regionen nicht vorankommen«, erklärt dazu Landrat Dr. Ulrich Fiedler, es freue ihn daher sehr, dass noch einmal 2,5 Millionen Euro Fördermittel in den Landkreis fließen. »Heute stellen wir ›unsere Förderampel‹ wieder auf Grün und investieren weitere 37,5 Millionen Euro«, erklärte Digitalisierungsminister Thomas Strobl. Er übergab am Mittwoch 18 Zuwendungsbescheide an 14 Empfänger aus elf Landkreisen. (eg)