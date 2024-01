Sonnenbühl ist ein Besuchermagnet. Die erste Hochrechnung der Ankunfts- und Übernachtungszahlen stimmt positiv und wird die aus dem Vorpandemiejahr überschreiten. Überregional beachtete Veranstaltungen machen Hoffnung auf weitere gute Entwicklungen in Sachen Tourismus. Der Tourismusverein wünscht sich aber auch intern in der Gemeinde einen besseren Austausch mit den Kommunalpolitikern.

Nicht nur etwas für Gäste und Besucher von außerhalb: Was in Sonnenbühl für den Tourismus getan wird, hat große Außenwirkung über die Region hinaus und kommt auch Gemeinde und Bürgern zugute. Foto: Cordula Fischer

