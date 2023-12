Theater Lindenhof in Melchingen hat jetzt einen Parkplatz für Teilautos

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Eine kleine Mobilitätswende auf dem Land erreichen, das möchte das Theater Lindenhof mit einem Projekt, das im Rahmen des Programms »Zukunftsstark« des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg eine Förderung erhielt. Das mithilfe der Projektmittel vom Theater angeschaffte E-Auto steht in Zukunft über den Carsharing-Anbieter teilAuto nicht nur dem Theater, sondern allen Bürgern der Region zur Verfügung. In einer Projektphase wird das Konzept Carsharing am Theaterstandort Melchingen erprobt.

Der Toyota Proace hat seinen festen Stellplatz auf dem Parkplatz hinter dem Theaterhaus. Jeder teilAuto-Kunde kann ab sofort auf ihn zugreifen. Auf dem Theaterparkplatz wurde eine eigene E-Ladestation installiert, deren zweiter Platz von allen Bürgern sowie Besuchern genutzt werden kann. Es ist die erste E-Tankstelle im Ort.

Impulsgeber für neue Konzepte

»Eine Kulturinstitution auf dem Land kann und muss eine ganz andere Rolle einnehmen als ein Theater in der Stadt. Wir verstehen uns als Impulsgeber für kreative, neue und vor allem auch nachhaltige Konzepte«, sagt Christian Burmeister-van Dülmen, Stiftungsvorstand und Kaufmännischer Leiter des Theaters.

Für die zahlreichen Gastspiele nutzt das Theater Lindenhof bereits seit 2022 regelmäßig Fahrzeuge des Tübinger Carsharing-Anbieters teilAuto. Die Idee, den eigenen Fuhrpark mit einem teilAuto in Melchingen zu erweitern, entstand aus einem Projekt, in dessen Rahmen das Theater sich mit der eigenen Co2-Bilanz beschäftigte. »Bei unserer Ökobilanz ist der schwierigste Punkt das Thema Mobilität. Einmal die Fahrten unseres Publikums und zum anderen die von uns selbst, wenn wir auf Tour gehen. Wir denken, dass Carsharing mit möglichst nachhaltig betriebenen Fahrzeugen auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz ist«, so Christian Burmeister-van Dülmen. (eg)