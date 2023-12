Tante M eröffnet Donnerstag in Gomadingen

Waren auswählen, selbst bezahlen: So eine Kasse wie in Glems wird es auch in Gomadingen geben.

GOMADINGEN. Unter anderem in Pfronstetten, Hengen, Glems, Mägerkingen, und Wittlingen gibt es sie bereit, die Tante-M-Läden. Am Donnerstag, 7. Dezember, um 15 Uhr eröffnet der nächste in Gomadingen in der Hauptstraße 2 gegenüber vom Rathaus.

Von diesem Tag an hat Tante M regulär geöffnet, an sieben Tagen in der Woche von 5 bis 23 Uhr. Bei der Eröffnung und in den darauffolgenden Wochen zu den ausgehängten Servicezeiten gibt es eine Einführung in das Kassensystem und es werden die Tante-M-Kundenkarten ausgegeben. Es kann aber auch mit der Bankkarte bezahlt werden.

Tante M führt eine Auswahl an bekannten Marken. Frischwaren wie Backwaren, Fleisch und Wurst, Obst und Gemüse sowie Eier und Kartoffeln kommen von regionalen Anbietern. Es gibt kein Verkaufspersonal, abgerechnet wird selbstständig an der SB-Kasse. (a)