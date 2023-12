In Hannegret Bausingers Küche duftet es. Nach Advent. Nach Weihnachten. Für die Melchingerin auch nach Kindheit. Nach Tradition. Und natürlich nach Tannenzapfen. Die kommen aber nicht aus der Natur, sondern frisch gebacken aus dem Ofen. Zubereitet nach einem alten Reutlinger Familienrezept, das nun schon in der fünften Generation bewahrt wird.

Die mit Schokolade glasierten Tannenzapfen halten sich gut in Blechdosen. Vor dem ersten Advent darf aber nicht genascht werden. Foto: Cordula Fischer Die mit Schokolade glasierten Tannenzapfen halten sich gut in Blechdosen. Vor dem ersten Advent darf aber nicht genascht werden. Foto: Cordula Fischer

