Der Gerd Schuler entführt im Kunsthaus Alte Schule in Undingen in fantastische Welten.

Der Pfullinger Künstler vor seinem Lieblingsbild. Porträts und Menschen malt der 80-Jährige ebenso wie Landschaften, in denen er Realität mit Fantasie und Traumbildern vermengt. Foto: Cordula Fischer Der Pfullinger Künstler vor seinem Lieblingsbild. Porträts und Menschen malt der 80-Jährige ebenso wie Landschaften, in denen er Realität mit Fantasie und Traumbildern vermengt. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.