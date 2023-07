Straße zwischen Hailfingen und Tailfingen eine Woche lang gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAILFINGEN/TAILFINGEN. Am Montag, 24.Juli, bis voraussichtlich Freitag, 28. Juli, werden im Zeitraum von 7 bis 16 Uhr Unterhaltungsarbeiten am Bankett der K6919, zwischen Hailfingen und Tailfingen durchgeführt. Das teilte das Tübinger Landratsamt mit. Die Bankette der Kreisstraße befinden sich abschnittsweise in einem schlechten Zustand. Insbesondere an schmalen Fahrbahnquerschnitten ist die Fahrbahn regelmäßig durch Schotteraustragungen verschmutzt. Durch Anpassungen an den Banketten soll dies zukünftig verhindert werden.

Aus Gründen des Arbeitsschutzes können die Straßenbauarbeiten ausschließlich unter Vollsperrung der K6919 durchgeführt werden. Eine überörtliche Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die K 6916 bis Reusten und anschließend über die L 359 bis Tailfingen.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können unter www.verkehrsinfo-bw.de abgerufen werden. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Einschränkungen und Erschwernisse. (pm)