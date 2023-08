Alle, die Franz-Josef Heinzelmann kennen, hat die Nachricht betroffen gemacht: Er hat nach einer Untersuchung die Diagnose Leukämie erhalten. Nico Bayer wollte etwas tun und hat gemeinsam mit anderen Stettenern und der DKMS eine Typisierungsaktion am 10. September in Hörschwag organisiert.

