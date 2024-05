Johann Hölz kann es nicht lassen: Unermüdlich malt der Steinhilbener in seinem Atelier in Sonnenbühl Bilder von Schloss Lichtenstein. Das Bauwerk hat es ihm angetan. Deswegen will er ihm im August eine eigene Ausstellung widmen. Künstler können sich mit ihrem Bild vom Lichtenstein dafür bewerben.

Für diese stimmungsvolle Nachtansicht hat sich Johann Hölz vom Weihnachts-Titelfoto des GEA inspirieren lassen. Das Schloss Lichtenstein strahlt in Gold. Foto: Cordula Fischer Für diese stimmungsvolle Nachtansicht hat sich Johann Hölz vom Weihnachts-Titelfoto des GEA inspirieren lassen. Das Schloss Lichtenstein strahlt in Gold. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.