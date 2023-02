Kommt’s zum Wechsel oder darf der Amtsinhaber weitermachen? Bürgermeister Florian Bauer und seine Herausforderer Sonja Döhler und Alexander Knabe stellten sich den Fragen der GEA-Moderatoren Marion Schrade und Roland Hauser sowie der Besucher im Saal. Rund 400 Wähler und Wählerinnen nahmen die drei Kandidaten in der Würtinger Gemeindehalle noch einmal in den Blick, bevor es an die Wahlurnen geht.

Die Bürgermeister-Kandidaten in St. Johann (von links): Amtsinhaber Florian Bauer, Sonja Döhler und Alexander Knabe. Foto: Dieter Reisner Die Bürgermeister-Kandidaten in St. Johann (von links): Amtsinhaber Florian Bauer, Sonja Döhler und Alexander Knabe. Foto: Dieter Reisner

