Auch St. Johann ist jetzt, wie die überwiegende Mehrheit der Kreis-Gemeinden, drin: Der Gemeinderat hat dem Gesellschafterbeitritt zur Klimaschutz-Agentur Reutlingen zugestimmt. Auch an der gemeinsamen Klimaschutz-Koordinationsstelle will sich die Kommune beteiligen.

Wo lässt sich Energie und damit auch bares Geld sparen? Die Beratung von Kommunen, Unternehmen und Bürgern ist eines der zentralen Angebote der Klimaschutz-Agentur im Kreis Reutlingen. Foto: Marco2811/adobe stock Wo lässt sich Energie und damit auch bares Geld sparen? Die Beratung von Kommunen, Unternehmen und Bürgern ist eines der zentralen Angebote der Klimaschutz-Agentur im Kreis Reutlingen. Foto: Marco2811/adobe stock

