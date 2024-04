Was für ein Erfolg: Bei den Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport, die in Köln ausgetragen wurden, haben Nicole Dreher aus Sonnenbühl und Sina Rambow aus Pfullingen mit ihrem Team vom SV Knielingen im Schautanz den Pokal für den Vizemeistertitel geholt.

Mit ihrer Gruppe haben Nicole Dreher und Sina Rambow in der Kategorie Schautanz bei der Deutschen Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport den zweiten Platz geholt. Foto: privat Mit ihrer Gruppe haben Nicole Dreher und Sina Rambow in der Kategorie Schautanz bei der Deutschen Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport den zweiten Platz geholt. Foto: privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.