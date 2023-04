Kritik an Zahlenwerk beim Fremdenverkehr. Ziel: Konsolidierung beim Eigenbetrieb und Haushalt. Der Gemeinderat hat den Haushalt beschlossen. Zuvor stand der Wirtschaftsplan für den Tourismusbetrieb zu Abstimmung und in der Kritik wegen Unklarheiten beim Personal.

Sonnenbühl kann mit viel Natur glänzen. Foto: PR Sonnenbühl kann mit viel Natur glänzen. Foto: PR

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.