Touristen kommen nach Sonnenbühl. Die Besucherzahlen in den Höhlen sind nach Ende der Pandemie wieder gestiegen. Neue Angebote wurden entwickelt, mit verkürzten Öffnungszeiten sind auch die Zahlen im Ostereimuseum in Ordnung, für das es ein neues Konzept braucht. Das lässt auf sich warten. Aufs Konto der Bereichsleiterin Tourismus geht die Verzögerung nicht.

Die Tropfstein- und Sinterformationen in der Bärenhöhle sind ein Hingucker. Foto: Cordula Fischer Die Tropfstein- und Sinterformationen in der Bärenhöhle sind ein Hingucker. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.