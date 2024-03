Bianca und Emily Walter, Jill Carstens, Bettina Mayer, Cathrin Hadamovsky, Biggi Burghardt und Jessica Scheffner sind kreativ und haben sich zusammengetan, um ihre Produkte nicht nur online oder auf Märkten zu vermarkten. Foto: Cordula Fischer Bianca und Emily Walter, Jill Carstens, Bettina Mayer, Cathrin Hadamovsky, Biggi Burghardt und Jessica Scheffner sind kreativ und haben sich zusammengetan, um ihre Produkte nicht nur online oder auf Märkten zu vermarkten. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.