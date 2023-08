Ein 25-Jähriger aus Münsingen muss für eineinhalb Jahre wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ins Gefängnis. So lautet das Urteil des Amtsgerichts Reutlingen. Diesen Denkzettel brauche er, befand Richter Eberhard Hausch. »Wenn Sie so weitermachen, werden Sie das ganze Leben auf die Schnauze fallen.« Denn der junge Mann ist nicht das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Justitia an der Fassade des Reutlinger Amtsgerichtes. Foto: Stephan Zenke Justitia an der Fassade des Reutlinger Amtsgerichtes. Foto: Stephan Zenke

