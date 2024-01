Schneller als gedacht vermeldet die Schulentwicklungskommission einen Erfolg: Was die Raum-Not an der Grund- und Werkrealschule St. Johann angeht, ist eine Interimslösung gefunden. Ein Schulungsraum im Feuerwehrhaus wird als Klassenzimmer genutzt. Das verschafft der Gemeinde Zeit, weiter an einer Dauerlösung zu arbeiten.

