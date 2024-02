Der Gemeinde gehen die Plätze in den Kindertagesstätten aus, deshalb wird die Hohensteinschule zum Bildungs- und Betreuungscampus umgebaut. Der Planer rechnet mit Kosten von etwa einer Million Euro, der Gemeinderat wertet es als wichtige Investition in die Zukunft.

Wegweisend: Die Hohensteinschule wird mit Einzug einer Kindertagesstätte zum Bildungs- und Betreuungscampus. Foto: Kirsten Oechsner Wegweisend: Die Hohensteinschule wird mit Einzug einer Kindertagesstätte zum Bildungs- und Betreuungscampus. Foto: Kirsten Oechsner

