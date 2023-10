Die ehemaligen Getreidespeicher des ehemaligen Alten Lagers bei Münsingen haben sich zum 15. Mal in eine Einkaufsstadt auf Zeit verwandelt. Noch bis Mittwoch, 1. November, ist die schön & gut für Besucher geöffnet. Die Messe ist auch so etwas wie ein Marktplatz des guten Geschmacks: Sie bietet rund 230 Ausstellern aus den Bereichen Essen und Trinken, Mode, Wohnen und Lifestyle eine Plattform

Viel los: Am Sonntag tummelten sich drinnen und draußen die Gäste auf dem Messegelände. FOTOS: SCHANZ/SCHRADE Viel los: Am Sonntag tummelten sich drinnen und draußen die Gäste auf dem Messegelände. FOTOS: SCHANZ/SCHRADE

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.