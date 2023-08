Die Künstlerin Sara Pütter aus Grabenstetten zeigt noch diese Woche Installationen, Fotos und Skizzen im Kultspace 2.0 in Münsingen. In einem Workshop nimmt sie den Teilnehmern die »Angst vorm leeren Blatt«.

Sara Pütter inmitten ihrer Installationen. Foto: wu Sara Pütter inmitten ihrer Installationen. Foto: wu

