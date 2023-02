Wie reagieren einige Alb-Bürgermeister auf den klaren Wahlausgang in Trochtelfingen und wie geht es Katja Fischer am Tag danach? Der GEA hat bei ihnen nachgefragt.

Glückwünsche vom Vorvorgänger: Friedrich Bisinger gratuliert der mit deutlichem Ergebnis gewählten neuen Trochtelfinger Bürgermeisterin Katja Fischer. FOTO: FISCHER Glückwünsche vom Vorvorgänger: Friedrich Bisinger gratuliert der mit deutlichem Ergebnis gewählten neuen Trochtelfinger Bürgermeisterin Katja Fischer. FOTO: FISCHER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.