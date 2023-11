Zum ersten Mal hat das Polizeipräsidium Reutlingen die Copdays organisiert. 33 Schüler aus vier Landkreisen haben in Sonnenbühl an dem Erlebnispraktikum teilgenommen, um verschiedene Aufgaben eines Polizeibeamten kennenzulernen. Dabei kamen einige richtig ins Schwitzen.

