Der Rohbau ist fertig: Zeit für das Richtfest im Quartier der Generationen in Willmandingen mit Pflegeheim und seniorengerechten Wohnungen. Bauherren sind die Samariterstiftung und die Baugenossenschaft Pfullingen. Bauleiter Volker Keppeler spricht hoch oben auf dem Baugerüst den Richtspruch. FOTOS: FISCHER Der Rohbau ist fertig: Zeit für das Richtfest im Quartier der Generationen in Willmandingen mit Pflegeheim und seniorengerechten Wohnungen. Bauherren sind die Samariterstiftung und die Baugenossenschaft Pfullingen. Bauleiter Volker Keppeler spricht hoch oben auf dem Baugerüst den Richtspruch. FOTOS: FISCHER

