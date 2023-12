Nur ein Teil der Ortsdurchfahrt Offenhausen soll eine Geschwindigkeitsreduzierung erhalten, die Orsteingänge sollen ausgenommen bleiben. Damit sind einige Gomadinger Gemeinderäte aber nicht einverstanden. FOTO: LENK Nur ein Teil der Ortsdurchfahrt Offenhausen soll eine Geschwindigkeitsreduzierung erhalten, die Orsteingänge sollen ausgenommen bleiben. Damit sind einige Gomadinger Gemeinderäte aber nicht einverstanden. FOTO: LENK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.