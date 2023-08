Was für eine Freude für Gisela Braun (von links) von der Reutlinger Tafel: Die Trochtelfinger Firma Alb-Gold, vertreten von Oliver Freidler, und das Slow Food Convivium Tübingen/Neckar-Alb, repräsentiert durch Stephan Allgöwer und Gerda Wirth, spenden Nudeln im Wert von 10.000 Euro für Bedürftige. Foto: Cordula Fischer Was für eine Freude für Gisela Braun (von links) von der Reutlinger Tafel: Die Trochtelfinger Firma Alb-Gold, vertreten von Oliver Freidler, und das Slow Food Convivium Tübingen/Neckar-Alb, repräsentiert durch Stephan Allgöwer und Gerda Wirth, spenden Nudeln im Wert von 10.000 Euro für Bedürftige. Foto: Cordula Fischer

