Optimismus, Zusammenhalt und Zuversicht ist das Gebot der Stunde. Dazu wurde beim traditionellen Neujahrsempfang von Stadt und Kirchen der Ökumene Münsingen aufgerufen. Ein Appell ging an die Politik, die brodelnde Stimmung in der Bevölkerung ernst zu nehmen.

Beim Neujahrsempfang von Stadt und Kirchen in Münsingen bot sich die Gelegenheit für Gespräche. Foto: Maria Bloching Beim Neujahrsempfang von Stadt und Kirchen in Münsingen bot sich die Gelegenheit für Gespräche. Foto: Maria Bloching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.