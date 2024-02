In Steinhilben ist am Rosenmontag der Narrenbaum versteigert worden. Er geht heuer nach Sonnenbühl

Revierförster Martin Tschöpe (links) preist den Steinhilber Narrenbaum an, seinen ersten Narrenbaum versteigert Zunftmeistervize Mario Heinzelmann (Mitte), Zunftmeister Marc Hazotte schellt die Gebote aus. FOTO: HÄUSSLER Revierförster Martin Tschöpe (links) preist den Steinhilber Narrenbaum an, seinen ersten Narrenbaum versteigert Zunftmeistervize Mario Heinzelmann (Mitte), Zunftmeister Marc Hazotte schellt die Gebote aus. FOTO: HÄUSSLER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.