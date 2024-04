»Rad der Zeit« ist in die neue Saison gestartet. Diese hält für einige Mofa-Freunde ein besonderes Event bereit: 20 Mofas fahren im Mai von Kniebis im Schwarzwald zum Timmendorfer Strand. Das ist an der deutschen Ostsee.

Veit Senner (rechts) zeigt SWR-Moderator Harry Röhrle seine Mofas. Foto: Maria Bloching Veit Senner (rechts) zeigt SWR-Moderator Harry Röhrle seine Mofas. Foto: Maria Bloching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.