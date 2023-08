Hopfenburg-Chef Andreas Hartmaier (links), begleitet von Britta Lucas, die bei der Samariterstiftung für die Werkstätten in allen Bereichen zuständig ist (Zweite von links), zeigen Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha und Cindy Holmberg, Grünen-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Hechingen-Münsingen, die Hofgut-Ferienanlage. Foto: Cordula Fischer Hopfenburg-Chef Andreas Hartmaier (links), begleitet von Britta Lucas, die bei der Samariterstiftung für die Werkstätten in allen Bereichen zuständig ist (Zweite von links), zeigen Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha und Cindy Holmberg, Grünen-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Hechingen-Münsingen, die Hofgut-Ferienanlage. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.