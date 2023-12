Berauschende Bilder, einfühlsame Musik, zu Herzen gehende Worte und 300 Darsteller, die vollen Einsatz zeigten: Das Marbacher Krippenfestspiel lockte auch dieses Jahr wieder mehr als tausend faszinierte und begeisterte Zuschauer in die große Reithalle des Haupt- und Landgestüts. Beide Vorstellungen am Sonntag waren, wie auch in den Jahren zuvor, ausverkauft. Rückblick auf einen emotionalen Abend, hinter dem eine logistische Meisterleistung steckt

Gitte Wax überzeugte auch dieses Jahr als Engel. Ebenso die rund 300 weiteren Mitwirkenden, die die Bilder zur Weihnacht erneut zu einem wahren Spektakel machten. FOTOS: SCHANZ Gitte Wax überzeugte auch dieses Jahr als Engel. Ebenso die rund 300 weiteren Mitwirkenden, die die Bilder zur Weihnacht erneut zu einem wahren Spektakel machten. FOTOS: SCHANZ

