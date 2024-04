Am Sonntag ist in Münsingen Kunst- und Gartenmarkt. Dann öffnet auch das Kultspace wieder seine Türen

Antje Kochendörfer, Regionalmanagerin für Kultur im Landratsamt, Sarah Rohloff, Wirtschaftsförderin der Stadt Münsingen, und Kulturamtsleiter Yannik Krebs (von links) mit Arbeiten von Wolfgang Fingerle, die ab Sonntag im Kultspace zu sehen sind. FOTO: SCHRADE Antje Kochendörfer, Regionalmanagerin für Kultur im Landratsamt, Sarah Rohloff, Wirtschaftsförderin der Stadt Münsingen, und Kulturamtsleiter Yannik Krebs (von links) mit Arbeiten von Wolfgang Fingerle, die ab Sonntag im Kultspace zu sehen sind. FOTO: SCHRADE

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.