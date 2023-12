Lauter- und oberes Ermstal ähneln zurzeit eher einer Seen- als einer Flusslandschaft. Das ist weder schlimm noch ungewöhnlich, sollte aber eigentlich erst im Frühjahr nach der Schneeschmelze so sein.

Das Lautertal unterhalb Anhausen war am Donnerstag auf einer Breite von 150 Metern komplett überflutet. Foto: Günter Künkele Das Lautertal unterhalb Anhausen war am Donnerstag auf einer Breite von 150 Metern komplett überflutet. Foto: Günter Künkele

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.