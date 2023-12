Aktuell Malerei

Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl beschließt das Jahr mit Dreier-Ausstellung

Elf Ausstellungen gab es in diesem Jahr im Kunsthaus Alte Schule von Johann Hölz in Sonnenbühl-Undingen. Nun stellt der Kunsthaus-Macher selbst aus, dazu werden Bilder des verstorbenen Trochtelfinger Kunstlehrers Siegfried Hauser und solche gezeigt, die in der Kunst-AG in der Grundschule Willmandingen entstanden sind. Eröffnung ist am Sonntag, 10. Dezember.