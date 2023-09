Der tanzbare Sound von Fiddle, Bodhrán, Gitarre, Harfe, Flöte und Gesang ist unverwechselbar: Die Musiker Michael Schwarz und Alex Resch bringen die Musik der irischen Pubs auf die Alb. Am Samstag, 2. September, steigt die dritte Irish-Folk-Session in Bleichstetten. Auch ein Stepptänzer ist dieses Mal dabei. Willkommen sind alle - vom Hobbymusiker oder -tänzer bis hin zum Profi.

Tassilo Heinrich hat sich dem Irish Dance verschrieben und ist bei der nächsten Folksession zu Gast. Foto: Privat Tassilo Heinrich hat sich dem Irish Dance verschrieben und ist bei der nächsten Folksession zu Gast. Foto: Privat

