Imed Ben Tahar stellt im Foyer des Theaters Lindenhof aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Der Künstler Imed Ben Tahar ist ein Wanderer zwischen den Welten. Da ist zum einen sein Geburtsort Souk Lahad, der im Süden Tunesiens liegt und gezeichnet ist von Wüstensand, Sonne und Dattelpalmen. Und auf der anderen Seite gibt es Tübingen, das zu seiner neuen Heimat geworden ist und wo er seit 1995 mit seiner Frau und den vier Kindern wohnt. Neben den Landschaftsbildern der Heimat sind nun auch die Landschaften rund um Tübingen Inspirationsquellen für den Künstler. Vor Kurzem ist seine neue Ausstellung mit dem Titel »Farben Wanderung« im Foyer des Theaters Lindenhof in Melchingen eröffnet worden.

Simone Haug zitierte in ihrer Eröffnungsrede die Reisende und Literatin Isabelle Eberhardt und ihre malende Beschreibung der Wüste Nordafrikas, doch diese braucht es nicht, um in die Bilder von Imed Ben Tahal einzutauchen. Alle strahlen sie Ruhe und Weite aus. Die raue Schraffur pastelliger Farben lässt an Wüstensand denken und aufgebrochene Erde. Andere Bilder wecken Assoziationen an das leuchtende Blau des Meeres oder des Himmels. Und tatsächlich findet man in ihnen auch diesen Moment, wenn sich die Sonne langsam neigt, gelblich warmes Licht über der Landschaft liegt und am Himmel wunderbare Farbspiele entstehen – rosarot, hellblau, türkis, diese sanften Himmelsgemälde, die ihren ganz besonderen Zauber haben und die man in Tunesien findet und auch auf der Schwäbischen Alb.

Die Ausstellung kann bis Sonntag, 17. März, während der Öffnungszeiten des Theaters besucht werden: montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie jeweils ab zwei Stunden vor den Theater-Vorstellungen. (eg)