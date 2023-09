Sie strotzen vor Kraft und Schönheit: die Friesen aus den Niederlanden, dem Gastland der Marbacher Hengstparade. Acht historische Chaisen, jeweils gezogen von zwei »Schwarzen Perlen«, gelenkt von einem Paar in historischer Tracht sind ein Höhepunkt in einer Show mit 250 Aktiven und 150 Pferden, die am Sonntag nicht nur Pferdenarren staunen lässt. Die Zuschauer verfolgen gebannt das harmonische Zusammenspiel von Mensch und Tier

Die Friesen überzeugen mit Eleganz: Die niederländischen Gäste und ihre Pferde waren der Höhepunkt der Marbacher Hengstparade. Foto: Frank Pieth

