In der Nacht vom 26. auf den 27. August 2022 brach ein Feuer in einem Einfamilienhaus an der Marktstraße in Gammertingen aus. Ein 55-jähriger Bewohner kam bei dem Brand ums Leben. Der Mann, der das Feuer gelegt haben soll, steht jetzt in Hechingen vor Gericht. FOTO: RÖSCH